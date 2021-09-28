Пропавший год назад мордвин может находиться в Саратове

фото: "Лиза-Алерт Саратов"

Сегодня, 28 сентября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего около года назад жителя республики Мордовия.

Пропал 40-летний Руслан Фейсханов из Саранска, Республика Мордовия. С 7 октября 2020 года его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, светлые короткие волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на нем были темно-синяя жилетка, темно-серая толстовка с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, у кого есть сведения, которые могут посодействовать поиску, просят обратиться на горячую линию 8 800 700 54 52.

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