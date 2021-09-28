Российские компании просят Радаева разрешить фудкорты и детские площадки

фото: КП-Саратов

Российский совет торговых центров обратился к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой отменит запрет на работу фудкорто и детских площадок в ТЦ.

- Сейчас закрыты торговые площади, которые занимают малые и средние предприятия. Часть из них не смогут выжить после очередных ограничений без субсидий от государства, а значит, будут потеряны несколько тысяч рабочих мест, - утверждают авторы обращения.

По мнению членов совета, запрет на деятельность ряда предприятий торговли, общественного питания и услуг исключительно на территории ТРЦ ставит их в неравные условия по сравнению с другими предприятиями и нарушает закон «О защите конкуренции».

Напомним, 27 сентября, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Саратовской области были закрыты фудкорты и детские площадки в торговых центрах региона.

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