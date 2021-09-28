У речного вокзала в Саратове примерили к площади картонного Петра I

Макет памятника примерили к площади у речвокзала

На площади перед саратовским речным вокзалом сегодня установили картонный макет памятника Петру I. Архитекторы, которые выиграли конкурс, привезли макет скульптуры в натуральную величину, чтобы на месте решить, какую площадку необходимо подготовить под нее.

Вместе с представителями администрации города посмотрели примерное положение памятника относительно сторон света. Сама фигура императора будет изготовлена из бронзы, основание – из гранита. Высота конструкции составит порядка 6 м 40 см – размер постамента и размер самого памятника будут по 3 м 20 см, весить такая конструкция будет примерно 12-16 тонн.

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Решено, что основание под скульптурой должно быть круглым и составлять в диаметре около 6 метров. В ближайшие дни произведут все необходимые расчеты, от бетонной площадки в центре сквера начнут укладывать плитку на дорожках.

Как заявила председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова, авторы еще не рассчитали стоимость проекта и не приступали к изготовлению памятника.

Работы по благоустройству сквера завершатся к концу октября.

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