В саратовской консерватории выберут нового ректора

16 ноября в саратовской консерватории имени Собинова пройдут выборы ректора. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Подать документы претенденты на должность могут до 16 октября (кабинет 21). Кандидатов 18 октября утвердит Ученый совет ВУЗа.

Нового ректора выберут научно-педагогические работники, студенты и сотрудники консерватории 16-го ноября в 14:00. Собрание пройдет в Большом зале.

На данный момент должность ректора занимает Александр Занорин.

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