Станислав Шувалов: саратовцы вызывают скорую помощь до 1 300 раз в сутки

Сегодня, 28 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по коронавирусу.

Как сообщил первый заместитель главы регионального минздрава Станислав Шувалов, на сегодняшний день охват вакцинации по 1 компоненту составляет 28,8% от общей численности населения. Темпы вакцинации в регионе про этом продолжают снижаться.

Активно продолжают работать Федоровский, Алгайский, Турковскйий, Новоузенский, Балашовский, Романовский и Питерский районы. Низкие темпы вакцинации продолжают регистрироваться в Красноармейском, Ивантеевском, Ершовском, Хвалынском, Озинском, Калининском и Аткарском районах.

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции здравоохранение испытывает колоссальную нагрузку. В каждую поликлинику ежесуточно поступает до 500 вызовов врачей на дом. На скорую помощь – до 1 300 вызовов в сутки. Врачи работают на пределах возможностей, - заявил замглавы минздрава.

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