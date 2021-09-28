Станислав Шувалов: в Саратовской области около 6 процентов свободных коек

Станислав Шувалов

Сегодня, 28 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по коронавирусу.

Как сообщил глава регионального минздрава Станислав Шувалов, отрицательный рекорд было поставлен 26 сентября, когда в больницы региона отправились 417 человек, а выписались всего 176 пациентов. На кислородной поддержке остаются 1 141 человек, на ИВЛ 253 пациента.

В Балаково были развернуты 100 дополнительных ковидных коек, а в областной клинической больнице – 60, а в Энгельсе – 45 штук. Таким образом, на сегодня в регионе 4 211 инфекционный коек.

Сейчас в стационаре находятся 3 955 человек. Свободный коечный фонд составляет около 6%.

Скончались от коронавируса 2 920 пациентов. Среди погибших оказались 11 рожениц, у которых теперь остались младенцы. Сейчас в стационарах региона остаются 50 беременных женщин, одна из них в крайне тяжелом состоянии, а семь в тяжелом. На дому лечатся 13 будущих матерей.

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