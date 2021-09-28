В Балаково полиция имеет «неустранимые разногласия» с управляющими компаниями

Сегодня, 28 сентября, начальник МУ МВД России «Балаковское» Владимир Харольский сообщил, что у полиции возникли «неустранимые разногласия» с управляющими компаниями города. Об этом он заявил на заседании Собрания Балаковского района.

Речь идет о проблеме с многоквартирными домами, в которых находятся участки полиции. Управляющие компании требуют от правоохранителей платить за содержание и техобслуживание этих помещений, а также взносы на капитальный ремонт, без заключения контракта. Денег у бюджетников на это нет.

Начальник управления зазвал требования УК незаконными, а также напомнил, что предоставленные полиции помещения далеко не всегда соответствуют требованиям для приема граждан и нормам пожарной безопасности.

Владимир Харольский предложил расторгнуть существующий договор и заключить новый. Обязать УК заключать с МУ МВД России «Балаковское» договоры на оказание услуг по содержанию общедомового имущества. В противном случае, он пригрозил расторгнуть договор в одностороннем порядке. А затем обратиться в прокуратуру, чтобы обязать администрацию предоставить помещения для участковых.

Глава Балаковского района Сергей Грачев предложил создать рабочую группу по данному вопросу.

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