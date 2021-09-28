Куда звонить в Саратове, если не дали отопление

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подключение отопления к жилым домам в Саратове займет от 5 до 14 дней. Подключать будут те дома, где управляющие организации подали соответствующую заявку в «Т Плюс». Об этом сообщили в администрации Саратова.

Постановление о начале отопительного сезона в Саратове подписано главой администрации 27 сентября. По состоянию на 28 сентября, к теплоснабжению подключен 101 детский сад из 213, а также 37 из 157 школ Саратова.

По всем вопросам о подаче тепла можно звонить в городской комитет по ЖКХ по телефонам: 26-05-67, 26-44-94, 26-19-44 с 09.00 до 18.00 (будние дни), а также на «горячие линии» в районах:

Администрация Кировского района: 659-872 круглосуточно; 26-27-98 – с 08.30 до 17.30 в рабочие дни;

Администрация Заводского района: 659-871 (до 1 октября 659-872) круглосуточно; 96-45-91, 96-40-50; 96-07-66 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни;

Администрация Октябрьского района: 659-874 круглосуточно; 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 39-29-13, 39-29-11 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни;

Администрация Ленинского района: 659-873 круглосуточно; 63-07-59, 63-15-45, 63-36-70 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни;

Администрация Фрунзенского района: 659-876 круглосуточно; 67-02-59, 67-02-60, 67-02-61 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни;

Администрация Волжского района: 659-695 круглосуточно; 23-15-78 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.