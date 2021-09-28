Зек из Брянска обокрал спящих саратовцев и сбежал в Ростов-на-Дону

Фото: СУ СК по Саратовской области

Предъявлено обвинение 43-летнему ранее судимому уроженцу Брянска. Мужчина проник в квартиру саратовцев и обокрал их, пока они спали.

По данным следствия, инцидент произошел 11 апреля 2021 года ранним утром. Неоднократно судимый гость из Брянска шел по улице Кузнечной и решил проникнуть в чей-нибудь дом, чтобы там отдохнуть. В одной из многоэтажек он обнаружил квартиру с незапертой дверью и зашел внутрь. Хозяева в тот момент спали. В комнате он увидел мобильный телефон и банковскую карту, которые похитил и ушел. Проснувшись, жертвы вора обнаружили пропажу и обратились в полицию.

Вскоре, благодаря экспертизе отпечатков пальцев, подозреваемый был задержан возле ближайшего ломбарда. Туда он намеревался сдать телефон. Все похищенное было изъято.

Злоумышленника оставили под подпиской о невыезде, однако он сбежал и был объявлен в федеральный розыск. В сентябре текущего года его удалось задержать в Ростове-на-Дону.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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