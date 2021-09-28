В ДТП с такси в Саратове пострадали двое

Авария с такси

Вчера, 27 сентября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали два человека, информация поступила от ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована в 21:05 напротив дома № 38 «г» по улице Кутякова. 41-летний водитель Chevrolet Cruz при движении задним ходом не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», работающего в такси «Ситимобил», за рулем которого сидел 42-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады» и его 27-летняя пассажирка. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

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