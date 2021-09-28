Михаил Исаева предложил разрешить повторный отлов агрессивных собак

Фото: КП-Саратов

Глава Саратова Михаил Исаев призвал задуматься об изменении федерального и регионального законодательства пол части отлова агрессивных собак, информацию публикует пресс-служба мэра.

- Необходимо разрешить повторный отлов животных, проявляющих немотивированную агрессивность, - заявил глава областного цента и предложил установить норматив количества домашних животных в жилых и нежилых помещениях, на земельных участках.

Напомним, в Саратове давно поднимается вопрос засилья бездомных собак на улицах. 23 сентября на детской площадке на улице Воскресенской собака укусила пятилетнюю девочку, подобные случаи происходят регулярно.

В Саратове за 2020 год собаки покусали 53 человека.

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