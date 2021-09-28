Мишустин распорядился направить средства на строительство набережной Волги в Саратове

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Саратовская область получит средства на строительство волжской набережной. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

- Предусмотреть при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов необходимый объем бюджетных ассигнований для завершения реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе города Саратова, - распорядился Мишустин после рабочей поездки в Саратовскую область, которая состоялась 7 сентября.

Во время поездки в регион Михаил Мишустин лично посетил набережную реки Волги в Саратове, отметив, что вопросы реконструкции и строительства набережных актуальны для многих городов России.

- В Саратове волжская набережная очень живописная, - заявил премьер.

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