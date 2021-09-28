Житель Вольска забил приятеля посудой по голове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима 35-летний ранее судимый местный житель, который забил до смерти приятеля на пьянке.

Придя в апреле 2021 года в гости к 39-летнему знакомому, после затянувшегося застолья со спиртным мужчина поссорился с хозяином квартиры. Началась драка, об голову хозяина разбила сначала стеклянную банку, потом бутылку и затем керамическую кружку.

После этого дебошир вместе со своей женщиной покинул дом, а один из оставшихся гостей, проснувшись утром, обнаружил, что хозяин квартиры умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие тупой травмы головы.