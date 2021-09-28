В Саратове прошло отпевание Павла Рогова

Фото: Саратовская епархия

В воскресенье, 26 сентября, в Свято-Духовском соборе Саратова прошло отпевание бывшего руководителя областного УГИБДД Павла Рогова.

Обряд провел настоятель собора иерей Александр Чеботарев. Фоторепортаж с церемонии опубликован на сайте Саратовской епархии.

Напомним, Павел Рогов умер в пятницу, 24 сентября, покойному был 61 год. Выходец из Балаково, Рогов с 2006 по 2018 годы занимал должность начальника ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области. Причиной смерти стал коронавирус.

Проститься с усопшим пришли родные и близкие, а также сотрудники и ветераны автоинспекции. Павел Рогов захоронен на Старом Елшанском кладбище.

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