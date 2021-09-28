В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 25 школ и два детских сада

На сегодня, 28 сентября, в Саратовской области закрытых школ из-за коронавируса нет, но из-за угрозы распространения ОРВИ закрыты 25 учебных заведений, о чем сообщает министерство образования области.

На карантине по коронавирусу два детских сада Краснокутского района, в них 54 воспитанника и 22 воспитателя, а также 21 класс в 15-ти школах, в которых 465 ученика и 47 педагогов переведены. На дистанционку также переведены 14 групп в 13-ти детских садах, в которых 243 воспитанника и 26 воспитателей и 34 группы в 11-ти профорганизациях, в которых 701 студент.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлены две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов и 25 школ, в которых 4838 ученика, а также два детских сада Озинского района, в которых 45 ребенка.

Из-за угрозы распространения гриппа также закрыты 117 классов в 30 школах, в которых 2533 ученика и 21 группа в семи детских садах, в которых 495 малыша.

В семи ВУЗах области коронавирусом заболели 294 студента и 114 преподавателей. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 2707 студентов 148 групп.

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