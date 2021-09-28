Сегодня, 28 сентября, в Саратовской области дали тепло в 1061 жилой дом. Об этом сообщает Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Напомним, включение систем отопления в этом году в регионе началось раньше срока из-за холодов.
На 9:00 сегодняшнего дня отопление подключено к 3184 объектам социальной сферы. К отоплению также подключен 1061 жилой дом.
- Отопительный сезон в Саратовской области должен начаться в кратчайшие сроки, - сообщает председатель правительства.
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