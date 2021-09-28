Володин о поручениях Мишустина: от этих проектов зависит качество жизни и здоровье саратовцев

Сегодня, 28 сентября, был утвержден перечень поручений премьера Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки 7 сентября в Саратовскую область.

По словам Володина, в нем закреплено решение важных вопросов для Саратовской области. Список поручений включает следующие проекты:

- Выделение дополнительного финансирования на укрепление берега Волгоградского водохранилища на участке от 2-й Садовой до ул. Большой Садовой.

- Проработка проекта нового противотуберкулезного диспансера.

- Проект создания скоростного трамвая в Саратове и капитального ремонта дорог.

- Нам необходимо реализовать все проекты, за финансированием которых мы обращались в федеральный центр. Со своей стороны буду оказывать помощь. Прошу власти Саратовской области сделать все, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. От этого зависит качество жизни и здоровье наших граждан, благоустройство города, - заявил Вячеслав Володин.

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