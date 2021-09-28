От коронавируса в Саратовской области скончались еще 26 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались ещё 26 человек.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 16 женщин и 10 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. Женщина 36 лет страдала инсулинозависимым сахарным диабетом, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 скончались 2 920 саратовцев.

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