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Общество28 сентября 2021 11:28

Три троллейбуса встали в Саратове

Наталия Калинина
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Сегодня, 28 сентября, в Саратове встали три троллейбусных маршрута, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В Саратове в 11:47 было прервано движение троллейбусов по маршрутам №5, 5а и 10. Они застряли у остановки «Стрелка» и не идут в сторону площади Ленина.

Напомним, ранее в Саратове прекратили движение два трамвайных маршрута.

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