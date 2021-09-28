Три троллейбуса встали в Саратове

Сегодня, 28 сентября, в Саратове встали три троллейбусных маршрута, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
В Саратове в 11:47 было прервано движение троллейбусов по маршрутам №5, 5а и 10. Они застряли у остановки «Стрелка» и не идут в сторону площади Ленина.
Напомним, ранее в Саратове прекратили движение два трамвайных маршрута.
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