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Общество28 сентября 2021 11:22

Михаил Мишустин поручил профинансировать строительство в Саратове противотуберкулезного диспансера

Наталия Калинина
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Сегодня, 28 сентября, глава правительства РФ Михаил Мишустин озвучил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Саратовскую область. Документы опубликованы на официальном сайте кабмина.

Премьер поручил совместно с правительством Саратовской области оценить имеющуюся базу противотуберкулезной службы Саратовской области и проработать мощность будущего противотуберкулезного диспансера. При расчетах будет учитываться заболеваемость туберкулезом в пограничных с областью регионах. Исполнить поручение необходимо до 15 октября 2021 года. Ответственным назначен глава федерального минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, премьер-министр побывал в Саратовской области 7 сентября.

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