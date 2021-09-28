Тысячи жителей Ленинского района на сутки останутся без холодной воды

В предстоящий четверг, 30 сентября, в Ленинском районе Саратова пройдет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщают «КВС».
Для ввода в эксплуатацию нового водопровода в 5 утра воду отключат у следующих абонентов:
2-я Прокатная, 23А,27А,31А;
Автокомбинатовская, б/н;
ДОС-1,2,3,4;
Керамическая, б/н,3,6,13А,14;
Московское шоссе, б/н,1,2,3,4,4В,5,6,7,7А,8,9,9А,10,10А,11,11А,12А,13,13А,14,14А,15,17,19,21,23;
Моторная, 4,5,6,7,8,10,12,14,16,18;
Студеная, 13;
Шехурдина, б/н,42,43,43Б,44,46,47,48,50,52,54,56,58,60,60А,62,62А,64;
ООО «Логистик-центр», п.Строитель;
ООО «Оптима», Трофимовский-2;
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по г.Саратову», спецгородок ВСО.
Вернуть воду обещают к 4:30 утра следующего дня, 1 октября.
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