Тысячи жителей Ленинского района на сутки останутся без холодной воды

В предстоящий четверг, 30 сентября, в Ленинском районе Саратова пройдет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщают «КВС».

Для ввода в эксплуатацию нового водопровода в 5 утра воду отключат у следующих абонентов:

2-я Прокатная, 23А,27А,31А;

Автокомбинатовская, б/н;

ДОС-1,2,3,4;

Керамическая, б/н,3,6,13А,14;

Московское шоссе, б/н,1,2,3,4,4В,5,6,7,7А,8,9,9А,10,10А,11,11А,12А,13,13А,14,14А,15,17,19,21,23;

Моторная, 4,5,6,7,8,10,12,14,16,18;

Студеная, 13;

Шехурдина, б/н,42,43,43Б,44,46,47,48,50,52,54,56,58,60,60А,62,62А,64;

ООО «Логистик-центр», п.Строитель;

ООО «Оптима», Трофимовский-2;

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по г.Саратову», спецгородок ВСО.

Вернуть воду обещают к 4:30 утра следующего дня, 1 октября.

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