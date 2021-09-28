Радаев поинтересовался у главы района зачем он занимает должность, если не может организовать включение отопления

В районном поселке Турки, где не введена дистанционная форма обучения, средняя школа остается без отопления. Новая модульная котельная, которую закупают для нее, еще не прибыла в район. Детей перевели в новое здание основной школы. Об этом в ходе совещания по началу отопительного сезона доложил губернатору глава района Алексей Никитин.

- Вы планировали котельную ставить, разве не знали, что будут холода? Надо было заранее готовиться, зачем вы тогда нужны на этих должностях?

Мне приходят жалобы, ваша задача чтобы их не было. Как ситуация изменилась доложите отдельно, как организовали процесс обучения, – раскритиковал губернатор главу Турковского района.

- Еще раз напоминаю: тепло в соцучреждениях – задача номер один. Это особенно важно на фоне роста заболеваемости ОРВИ. То же самое касается жилого фонда. Все поручения были даны заблаговременно. Каждый глава лично отвечает за этот социально чувствительный вопрос. Никаких поводов для заболевания из-за отсутствия тепла не должно быть. Нет причин не включить тепло, не услышал ни от кого, - подвел итог совещания глава региона, заслушав доклады остальных глав районов.

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