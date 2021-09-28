В Саратове сбит пенсионер на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 27 сентября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилой велосипедист. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла в 7:15 напротив дома № 48 по улице Азина. 62-летний мужчина на велосипеде Сура столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП пожилой велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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