В Саратове не ходят два трамвайных маршрута

Трамваи и троллейбусы Саратова

Сегодня, 28 сентября, в Саратове прекратили работу два трамвайных маршрута, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная трамваям и троллейбусам города.

В 11:05 было прервано движение трамваев по маршрутам №3 и 11. Они встали у остановки «Московская». Трамваи № 3 от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет.

Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова. Причина сбоя не называется.

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