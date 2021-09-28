Пресс-центр КП-Саратов

Саратовские компании получат поддержку до 500 тысяч в рамках нацпроекта. Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «АиФ-Саратов» прошла встреча на тему «поддержка предпринимателей Саратовской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщил присутствовавший в качестве спикера министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, количество субъектов предпринимательства в регионе достигло 71 тысячи. Более 27 тысяч человек получили статус самозанятых. Впервые с 2016 началась программа государственного субсидирования, в рамках которой было выделено более 30 миллионов рублей, что позволило привлечь боле 180 миллионов инвестиций в область.

В этом году возобновляется выдача грантов от государства, саратовские компании получат до 500 тысяч рублей.

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