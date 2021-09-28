Три улицы в Саратове остались без холодной воды

Сегодня, 28 сентября, в Саратове три улицы остались без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Для проведения сварочных работ на водопроводных коммуникациях по адресу Ломоносова,6 прекращено холодное водоснабжение абонентов ул.Зеркальная,1-11а; Загороднева,5,5а,14,16; проспект Строителей,29,29а,29б,29в.

Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

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