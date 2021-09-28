В Саратовской области мужчина погиб в перевернувшейся машине

ДТП в Новобурасском районе

Вчера, 27 сентября, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб один мужчина и пострадал второй, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 17:20 на 13 километре а/д «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск». 42-летний водитель ВАЗ 21093 слетел с дороги в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП 46-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда СМП, а водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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