Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 299 человек

На утро 28 сентября в Саратовской области выявлено 299 новых случаев коронавируса.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 114, в Энгельсском районе — 39, Балаковском — 29, Балашовском — 27, Пугачевском — 8.

Как уточнили в региональном оперативном штабе, среди заболевшщих 53 ребенка в возрасте до 14 лет. Новых пациентов старше 60 лет за сутки прибавилось на 70 человек..

У 145 пациентов пневмония, с признаками ОРВИ — 147 больных.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 88 163 человек. Выздоровели с начала эпидемии 80 365 человек, за сутки — 208.

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