Жителей Поливановки оставили без света

Сегодня днем без предупреждения отключена подача электроэнергии жителям поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова.

С раннего утра нет света и отопления у тысяч саратовцев, проживающих в этом поселке.

- Проводятся работы на подстанции, – рассказали «КП-Саратов» в аварийной-диспетчерской СПГЭС.

Возобновить подачу электричества обещали к 16.00 сегодня, 28 сентября.

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