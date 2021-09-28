Жителей Поливановки оставили без света

Сегодня днем без предупреждения отключена подача электроэнергии жителям поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова.
С раннего утра нет света и отопления у тысяч саратовцев, проживающих в этом поселке.
- Проводятся работы на подстанции, – рассказали «КП-Саратов» в аварийной-диспетчерской СПГЭС.
Возобновить подачу электричества обещали к 16.00 сегодня, 28 сентября.
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