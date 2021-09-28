Сотрудники ФСБ задержали в Вольске двух госслужащих, которые раздавали участки сосновых лесов под вырубку

В суд Вольского района направлено уголовное дело двух должностных лиц государственного автономного учреждения, которые обвиняются в мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как установили сотрудники ФСБ по Саратовской области и полицейские, в течение нескольких месяцев обвиняемые, используя свое должностное положение, незаконно предоставляли участки на территории нескольких лесничеств под вырубку сосен.
Размер ущерба от деятельности госслужащих оценивается более чем в 8 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела полицейскими также выявлены факты мошенничества, присвоения более 150 тысяч рублей государственной организации.
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