В Саратовской области взят под охрану еще один участок тюльпанной степи

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В Саратовской области появилась еще одна особо охраняемая природная территория регионального значения.

Постановление правительства области по этому поводу подписал 27 сентября Роман Бусаргин.

Речь идет о тюльпанной степи в 1,5 км к востоку от поселка Степное Советского района. Она проходит по долинному комплексу реки Мечетка, включая устьевые части овражно-балочной сети. Площадь ее составляет 721 га.

- Наличие охранного статуса позволит сохранить степной участок с крупной популяцией тюльпана Геснера, а также черты заволжских ландшафтов до их масштабной распашки во второй половине XX века. Это накладывает определенные ограничения на использование земельного участка. Здесь запрещена любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, - пояснил Роман Бусаргин в своем инстаграме.

Это уже шестой участок степи с тюлбпанами, который взят под охрану. Самый известный из них - Куриловская степь в Новоузенском районе, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов.

Ранее в реестр памятников природы регионального значения включили также Финайкинскую степь в Алгайском районе, Новозизевскую в Дергачах, а также Максютовскую в Пугачевском и Иваново поле в Федоровском районе.

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