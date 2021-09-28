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Общество28 сентября 2021 8:05

В Саратове закрыли проезд по улице Рахова

Открыть движение планируют к 17.00 сегодня, 28 сентября
Источник:kp.ru
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Энергетики "Т Плюс" сообщили, что для проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях сегодня, 28 сентября, с 09.00 перекрыто движение транспорта по улице Рахова между улицами Вавилова и Большая Казачья.

- Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения, - сообщили в компании.

Срок завершения работ ориентировочно до 17.00, сегодня, 28 сентября.

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