Саратовец изнасиловал экс-супругу и ждет очередной срок

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По данным следствия, поздним вечером 20 сентября 2021 года 55-летний житель одного из населенных пунктов Воскресенского района пришел в дом к бывшей супруге и в состоянии алкогольного опьянения стал предъявлять женщине надуманные претензии и оскорблять ее. Не остановившись на этом, он нанес ей несколько ударов кулаком в грудь и живот и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, после чего написала заявление в полицию.

Полиция нашла насильника, он был доставлен в следственный орган. Суд удовлетворил ходатайство об аресте.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.