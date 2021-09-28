В Саратове задержали подозреваемого в смертельном избиении жены мужчину

Тело женщины было найдено на даче в Заводском районе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об смертельном ранении 58-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал 57-летний муж погибшей.
Тело женщины было найдено в ночь на 26 сентября на даче в СНТ в селе Есеевка. На затылке женщины имелась рана, а ребра были сломаны.
Сейчас с задержанным мужем погибшей ведутся следственные действия. Решается вопрос об аресте.
По подозрению в преступлении задержан муж погибшей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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