В Саратове задержали подозреваемого в смертельном избиении жены мужчину

Тело женщины было найдено на даче в Заводском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об смертельном ранении 58-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал 57-летний муж погибшей.

Тело женщины было найдено в ночь на 26 сентября на даче в СНТ в селе Есеевка. На затылке женщины имелась рана, а ребра были сломаны.

Сейчас с задержанным мужем погибшей ведутся следственные действия. Решается вопрос об аресте.

По подозрению в преступлении задержан муж погибшей Фото: СУ СКР по Саратовской области

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