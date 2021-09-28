Ночью на дорогах Саратовской области будет туманно

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 28 сентября.

В области облачно с прояснениями, дождливо. Ветер веет с Северо-востокасо скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с. Температура колеблется от 5 до 10 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северное, скорость не изменится, порывы утихнут. Термометры покажут от 2 до 7 градусов выше нуля, при прояснении шкала градусника опустится до -3°С. Туманно.

В Саратове сейчас +9С. Днём температура поднимется до +10°С, а к ночи опустится до +5С. Ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Пасмурно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.