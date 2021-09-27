Володин снова ревакцинировался от коронавируса

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, которого президент Путин предложил в качестве спикера Госдумы на очередной срок, сообщил, что ревакцинировался от коронавируса 27 сентября. Об этом собщается в канале его сторонников в Телеграм. При этом первую прививку от коронавируса он сделал год назад, а в мае 2021 года ревакцинировался, учитывая снижение антител.

- Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих.

Пандемия, к сожалению, никуда не ушла. Ситуация во всем мире остается непростой. Сейчас, после летних отпусков, когда люди возвращаются с отдыха и дети пошли в школу, снова всплеск заболеваемости.

Своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер, снижает количество заболевших.

Многие мои коллеги, депутаты, уже сделали прививку. Это позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики.

Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу.

Особенно сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан.

Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно.

Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку, - сообщил Вячеслав Володин.