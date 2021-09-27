В Хвалынске начальник пожарной части спас застрявших в горящей машине людей

В пятницу, 24 сентября, в Хвалынске произошло ДТП, в результате которого два человека отказались в горящей машине. Их спас начальник пожарной части, случайно оказавшийся на месте происшествия.

Поздно вечером автомобиль Renault Duster на скорости врезался в магазин «Гермес» на улице Советской. Автомобиль загорелся, а внутри находились два человека.

Звук удара услышал начальник Хвалынской пожарно-спасательной части Андрей Бабарыкин, который живет в доме неподалеку.

Андрей выскочил на улицу и подбежал к горящему автомобилю.

- Внутри находились два человека, я бросился к пассажиру – парню лет 17. Автомобиль горел рядом с ним. Ноги пострадавшего были зажаты и обожжены. Я помог ему выбраться, оттащил от автомобиля. К этому времени подбежал сосед Виктор, мы вместе вытащили водителя, который был без сознания, - рассказал Андрей Бабарыкин.

Обоих пострадавших спасители передали подъехавшей бригаде скорой помощи. Возгорание в автомобиле потушил сам Андрей до приезда пожарных.

Андрей Бабарыкин служит в МЧС с 2006 года.

Андрей Бабарыкин

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.