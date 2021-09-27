Вячеслав Володин о выделении Саратову денег на школы: «Время пошло!»

Депутат Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал решение федерального Правительства выделить Саратовской области деньги на строительство школ. Напомним, регион получит за три года 1,15 млрд рублей.

- Правительству области необходимо подготовить проект по школе в Ласточкино, а по школе в Иволгино необходимо начать строительные работы. До конца года осталось всего лишь 3 месяца. Сегодня зачастую сталкиваешься с ситуацией: денег нет – проблема, деньги есть – не могут организовать работу, тоже проблема, - цитируют политика его сторонники в своём Telegram-канале.

Володин также отметил, что отсутствие школ в Иволгино и Ласточкино обусловлено тем, что людей переселяли из аварийного жилья в неблагоустроенные микрорайоны.

- Важно, чтобы те, кто будет сейчас заниматься решением этих вопросов, понимали свою ответственность — и на стадии проектирования, и при подготовке участка, и при самом строительстве. Деньги выделены, время пошло! - обозначил депутат.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.