Два саратовских ВУЗа получили 100-миллионные гранты

Федеральное Минобрнауки выделило 100-миллионные гранты двум саратовским ВУЗам. В программу «Приоритет-2030» попали 106 университетов из 49 городов России.

Деньги получат СГАУ имени Вавилова и СГУ имени Чернышевского.

- По каждому вузу принимались самые тщательные решения. Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными целями развития нашей страны и региональной повесткой, – сказал министр Валерий Фальков.

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