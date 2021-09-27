В Балаково с 4 октября начнется запуск тепла

В связи с похолоданием в Балаково отопительный сезон стартует с 4 октября, об этом сообщает Саратовский «ПАО «Т Плюс».

Подача теплоносителя будет проводиться в соответствии с графиком пуска отопления в жилой фонд города и на основании заявок УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Запуск отопления будет корректироваться в зависимости от погоды.

С 4 по 6 октября планируется подключать центральную часть города: микрорайоны 5, 5А,6,7,8,8А,9,10,10А,11,21. С 6 по 8 октября тепло придет в заканальную часть города: микрорайоны 1,2, ,3, 3А , 3Г, 4, 4Б, 4В. В островной части Балаково подключение запланировано с 7 по 9 октября.

Напомним, в Саратове отопительный сезон стартовал сегодня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.