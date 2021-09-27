В Саратовской области тюльпанную степь в Советском районе признали природным памятником

Тюльпанная степь в Советском районе

В Саратовской области появилась новая особо охраняемая территория. Памятником природы регионального значения была признана тюльпанная степь в долине реки Мечетка в Советском районе. Её площадь – 721 га. Памятник природы создан для охраны тюльпана Геснера, занесенного в Красную Книгу России и Саратовской области.

Это уже шестая покрытая тюльпанами степь, взятая под охрану в Саратовской области. Ранее в реестр памятников природы регионального были включены Куриловская степь в Новоузенском районе (там каждый год проходит фестиваль тюльпанов), Финайкинская степь в Алгайском районе, Новозизевская в Дергачах, а также Максютовская в Пугачевском районе и «Иваново поле» в Федоровском муниципалитете.

Постановление правительства Саратовской области

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