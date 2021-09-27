В Саратове рабочие, нарисовавший фаллос на дороге, затянули работы на два месяца

Рисунок в Кировском районе

Сегодня, 27 сентября, администрация Кировского района отчиталась о том, что взбудораживший саратовцев нарисованный фаллос был уничтожен. С автором изображения проведена разъяснительная беседа.

Как сообщает администрация, подрядчик ООО «НГ ГРУПП» затянул сроки строительства автомобильной дороги по улице Семенова в Кировском районе. Изначально объект планировалось сдать к 1 сентября текущего года. На сегодняшний день работы еще незакончены. Подрядчик перенес срок и обязался сдать объект до 1 ноября.

- Профильным комитетом данный вопрос будет держаться на контроле, - пишут чиновники, а также отмечают, что изображение в настоящее время удалено, с рабочими проведена беседа о недопустимости нахождения подобных «художеств» на дороге.

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