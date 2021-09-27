Дожди в Саратовской области закончатся к середине недели

Специалист регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о погоде на эту неделю. Дожди должны вскоре прекратиться, но теплее не станет.

В Саратовской области со среды ожидается прекращение осадков. Во вторник, завтра, местами ещё будет капать небольшой дождь. Ночью – от +2 до +7, днем – 5-10. Ветер северо-восточный – от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы – до 13-15 м/с.

Во второй половине недели по ночам обещают от -3 до +2, днем максимально воздух будет прогреваться до 8-13 градусов. Ветер северный – 5-10 м/с.

- Такой температурный режим на 3-4 градуса ниже климатической нормы, характерной для этого времени, - уточнила Васильева.

В Саратове этой ночью 5-7 тепла, днем – 8-10. Далее: по ночам – от 2 до 4 градусов выше нуля, днем – 9-11.

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