В Саратове почти 50 сотрудников фирмы две месяца сидели без зарплаты

В Саратове потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы заставить руководство фирмы из Ленинского района выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.

Надзорный орган установил, что 49 работников ООО «СБ-Сервис» образовалась задолженность по заработной плате за июль – август 2021. Она составила более 1,2 миллиона рублей.

После вмешательства надзорного органа задолженность по заработной плате в организации погашена в полном объеме, работникам выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда.

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