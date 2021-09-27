В Саратове почти 50 сотрудников фирмы две месяца сидели без зарплаты

В Саратове потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы заставить руководство фирмы из Ленинского района выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.
Надзорный орган установил, что 49 работников ООО «СБ-Сервис» образовалась задолженность по заработной плате за июль – август 2021. Она составила более 1,2 миллиона рублей.
После вмешательства надзорного органа задолженность по заработной плате в организации погашена в полном объеме, работникам выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда.
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