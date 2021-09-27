В Саратове не ходят четыре трамвайных маршрута и один троллейбусный

Трамваи и троллейбусы Саратова

Сегодня, 27 сентября, в Саратове стали четыре трамвайных маршрута и один троллейбусный, об этом информирует группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 16:17 было прервано движение трамваев по маршрутам № 3, 9, 10, 11 и троллейбусов по маршруту № 16 на пересечении улиц Вавилова и Астраханской.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. Трамваи маршрутов № 9 и 10 разворачиваются у Детского парка, а трамваи маршрута № 11 работают только на участке от 6-го квартала до Осипова.

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