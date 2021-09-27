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Общество27 сентября 2021 15:26

Начало отопительного сезона в Саратове перенесли на сегодня

Об этом сообщила мэрия
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В связи с переходом школьников на дистанционное обучение и переводом беременных женщин на удаленную работу отопительный сезон в Саратове решили начать сегодня, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующий документ за подписью главы города Михаила Исаева вскоре опубликуют на сайте администрации.

Напомним, ранее отопсезон хотели начать 1 октября.

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