Начало отопительного сезона в Саратове перенесли на сегодня

В связи с переходом школьников на дистанционное обучение и переводом беременных женщин на удаленную работу отопительный сезон в Саратове решили начать сегодня, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующий документ за подписью главы города Михаила Исаева вскоре опубликуют на сайте администрации.
Напомним, ранее отопсезон хотели начать 1 октября.
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