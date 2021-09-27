Игорь Краснов назначил прокурора Фрунзенского района Саратова

В минувшую пятницу, 24 сентября, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении старшего советника юстиции Евгении Челноковой-Айдашкиной прокурором Фрунзенского района Саратова. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Новому прокурору 45 лет. У Евгении высшее юридическое образование, она воспитывает дочь.

В прокуратуре Челнокова-Айдашкина работает с 1997 года. Раньше она была помощником, зампрокурора Хвалынска, с 2018 года стала замом прокурора Волжского района Саратова.

Ранее пост главы прокуратуры Фрунзенского района занимал Тигран Аветисян.

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