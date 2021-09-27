Расстрелявшего 35-летнего жителя Вольска парня задержали в Белгородской области

По подозрению в убийстве 35-летнего жителя Вольска задержан 26-летнйи, ранее судимый, молодой человек. Его также подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 сентября. С территории строительной базы на улице Малыковская в больницу с огнестрельными ранениями был доставлен 35-летний местный житель. Спасти мужчину медикам не удалось.

С места происшествия 25-летний злоумышленник скрылся. Как выяснило следствие, оружие он выбросил в один из водоемов в Вольском районе, а сам на попутках уехал в Белгородскую область, где был задержан через несколько дней.

Сейчас задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

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