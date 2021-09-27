Более 70 процентов саратовских преступников оказались безработными

Статистику предоставили в федеральном МВД

Сегодня, 27 сентября, МВД РФ опубликовало данные о преступности в России за январь-август 2021 года. Саратовская область заняла седьмое место по темпу прироста предварительно расследованных преступных деяний.

За восемь месяцев этого года число предварительно расследованных преступных деяний в области выросло на 10,3%. Это седьмая строка в общероссийском рейтинге. Первое место у Севастополя, второе – Ингушетия, третье – Еврейская АО (на 13,5%). Также перед Саратовом оказались Санкт-Петербург, Липецкая область и Дагестан.

Всего за январь-август в регионе зарегистрировано 20 875 преступлений (рост 1,5%). Раскрыли 10 465 дел (+10,3%), продолжается работа над 7 671-м (+5,7%). Также отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо этого, оказалось, что в Саратовской области 72,8% преступлений в этом году совершили граждане, не имеющие постоянного дохода. Это восьмое место по стране. Первые строки занимают: Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

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