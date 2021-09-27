Саратовскую область накроют помехи телесигнала

Сегодня, 27 сентября, в небе над Саратовской областью начинается осенняя интерференция: явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Жителям региона придется на какое-то время привыкнуть к помехам в телеэфире, сообщает Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр.

Солнечная интерференция возникает, когда небесное тело оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — сам по себе мощный источник радиоволн, и его сигналы способны перекрывать сигнал спутника. В период интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться.

В Саратовской области помехи и кратковременные прерывания сигнала прогнозируются до 23 октября с 11:06 до 12:41. Воздействие светила достигает 12 минут в сутки.

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